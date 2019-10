Luca Marini torna a segnare la prima giornata di prove in Thailandia. Il pesarese si è messo dietro due sorprese: il pilota di casa Chantra e il giapponese Nagashima, dei due comunque il più pericoloso.

Restano un po’ staccati, per ora, i big della classifica, a cominciare dal leader del campionato Alex Marquez, quinto ma in ritardo di appena 77 millesimi. Un’inezia. Perché l’altro dato rilevante di questa giornata d’apertura è l’entità esigua dei distacchi: i primi 24 piloti sono racchiusi in meno di un secondo.

Fernandez e Navarro sono subito a ridosso del connazionale, a cui vorrebbero quanto meno rallentare la corsa verso il titolo. Non sembra in grado di poterci riuscire invece il buon Mattia Pasini, convalescente per l’infortunio in prova a Misano e finito 21° dopo una caduta in FP2. Peggio di Marco Bezzecchi, distante dai primi dieci, ma per una volta avvicinatosi alla parte alta della classifica: tredicesimo, tutto sommato un buon inizio.

Altre notizie confortanti: il sesto posto di Enea Bastianini, nonostante i postumi dell’infortunio al piede destro in Austria, l'undicesimo di Andrea Locatelli. Non male nemmeno il 15° di Stefano Manzi in sella alla MV Agusta, affacciatosi a tratti nelle prime posizioni. Distanti dai loro standard, invece, Lorenzo Baldassarri, 18°, e Fabio Di GIannantonio, 25°.

La classifica combinata