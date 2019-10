Alex Marquez, parte in discesa. Primo tempo di giornata, davanti a Brad Binder e Jorge Martin che rappresentano le due novità più interessanti. Le KTM si riaffacciano nelle prime posizioni, proprio in questo scorcio di fine campionato, il canto del cigno prima dell’uscita dalla classe intermedia. Il pilota sudafricano ha infilato una lunga serie positiva dall’Austria in poi: due vittorie, un secondo e un terzo posto. Meglio di tutti, persino del leader del mondiale. Oggi ha staccato di soli 73 millesimi il compagno di squadra al debutto nella categoria: Jorge Martin, grande speranza spagnola dopo il titolo in Moto3. Quindi Luca Marini, vincitore dell’ultima edizione del gran premio giapponese.



Sulla scia del successo tailandese, il marchigiano è arrivato ben motivato. Bene anche Nicolo Bulega, sesto, sorprendente addirittura Stefano Manzi che ha portato la MV Agusta al settimo posto della classifica provvisoria (a oggi il miglior turno di prove della stagione). Molto più staccato Augusto Fernandez che deve risalire dal dodicesimo posto se vuole coltivare ancora qualche speranza iridata. Chiude la top 14 Enea Bastiani, resta fuori Fabio Di Giannantonio, per 20 millesimi e un posto. Che domani, in caso di pioggia, lo obbligherà a passare dalla Q1. Piccolo spiraglio per Lorenzo Baldassari: decimo dopo una scivolata al mattino. Non è tanto, non è male, lui l’anno scorso si prese il secondo gradino del podio. La pista gli è congeniale: l’occasione per raddrizzare una stagione fin qui al di sotto delle attese.



Di seguito la classifica combinata delle libere in Moto2