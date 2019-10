I NUMERI DI MARQUEZ

- Prima pole a Motegi in top-class: ora ha messo a segno la pole in tutti i circuiti del calendario attuale

- Ha registrato la pole in 20 circuiti diversi in top-class. Il record è di Doohan, in pole in 24 circuiti, seguito da Rossi, in pole in 21 circuiti diversi

- 62^ pole in top-class, la 10^ quest'anno, la 90^ pole in tutte le classi

- 10^ pole quest'anno. Nell'era moderna (dal 1974, primo anno con i dati delle pole), è l'unico pilota con due stagioni con almeno 10 pole.

- Riporta la Honda in pole a Motegi per la prima volta dal 2011: il loro circuito "di casa" alla vigilia era quello con la pole più lontana nel tempo.