Partenza sprint di Cluzel in Qatar: il francese fa suo il miglior tempo delle libere davanti a Caricasulo e Badovini. Quarto Vinales, Krummenacher è quinto con una caduta in FP2. Primo tra le 300 il solito Gonzalez, che precede Carrasco e Verdoia. Il weekend di Losail live su SkySport MotoGP canale 208

In Qatar Jules Cluzel deve vincere per rimanere aggrappato alla possibilità di conquistare il titolo Supersport e l’inizio del weekend è il migliore possibile, alla luce del primo tempo siglato nel combinato delle libere del venerdì. Il crono stampato dal francese è un impressionante 2’01”518 che relega Federico Caricasulo (2°) a 0”742 di distacco. A soli quattro millesimi dal ravennate c’è Ayrton Badovini, caduto in FP1, ma ottimo terzo dopo la seconda sessione.

Al quarto posto troviamo Isaac Vinales, pilota in grande crescita e che conosce già il tracciato asiatico, a differenza di altre piste del calendario. Quinto tempo per il leader del mondiale Randy Krummenacher, finito a terra nella seconda sessione di giornata. Per il 2020 lo svizzero sembra destinato a ereditare la MV Agusta di Raffaele De Rosa, sesto nel combinato delle sessioni; chiudono la top-10 Lucas Mahias, Corentin Perolari, Kyle Smith e Peter Sebestyen.

Il miglior tempo del venerdì della Supersport 300 va a Manuel Gonzalez. Il fresco campione del mondo precede la connazionale Ana Carrasco, campionessa uscente, e il francese Andy Verdoia. In una griglia ridotta a ventinove iscritti, sostanzialmente dimezzata rispetto al normale alla luce della trasferta intercontinentale, spiccano i nomi di Oliver Koenig e Dion Otten, quarto e quinto davanti a Filippo Rovelli, migliore degli italiani.