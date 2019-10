Grandi problemi alla curva 4, a circa 11 minuti dal termine del Q1 di Moto3: il primo a cadere è Fernandez, ma in seguito alla perdita d'olio dalla moto di Shaw nello stesso punto scivolano anche Ogura, Arbolino, Masia, Oncu, Yuvchenko, Garcia e Masaki. Turno interrotto, fortunatamente tutto ok per i piloti.

