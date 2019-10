Si scalda il confronto per il titolo: Canet scatterà una fila davanti a Dalla Porta, a cui bastano quattro punti per vincere il Mondiale in anticipo. Terza fila tutta italiana con Migno settimo, Fenati ottavo, Vietti nono. Nuova caduta per Antonelli (spalla lussata).

Non molla Aron Canet, che sull’asfalto bagnato di Phillip Island si è preso la prima fila in qualifica. Secondo posto per lui alle spalle di Ramirez, compagno di squadra di Dalla Porta che in gara non dovrà farsi sfuggire il suo avversario in classifica (gli bastano quattro punti più dello spagnolo per assicurarsi il titolo con due gare d'anticipo). Il toscano partirà infatti una fila più indietro, dalla sesta casella dello schieramento.

Si temeva la pioggia, puntualmente arrivata. Canet era sembrato leggermente meno efficace di Dalla Porta con la pioggia nelle libere, ma la consapevolezza della posta in palio gli ha dato un'extra motivazione. Lorenzo ha perso poco, ad ogni modo, l'importante sarà non farsi intruppare in partenza per fare la sua strategia di gara. Come spiega sempre lui, cercando di portarsi subito al comando per evitare situazioni complicate.

Gli altri italiani sono lì attaccati. Andrea Migno scatterà alle sue spalle (settimo tempo) insieme a Fenati e Vietti a completare una fila tutta tricolore. Celestino ha fatto un notevole balzo avanti dal venerdì, d'altronde questa è la sua pista, legata ai ricordi incancellabili del su debutto. Un anno fa il piemontese lottò per un meritato terzo posto. C'era il solo qule giorno, domani forse dovrà provare a ripetersi in con la pioggia perché il meteo resta molto incerto.

Con il bagnato non se l'è cavata male Tony Arbolino, passato di slancio attraverso la Q1, per poi piazzarsi in quattordicesima posizione. Non un granché, ma il pilota di Garbagnate continua a correre a corrente alternata. Peccato per Nicolò Antonelli, rientrato da due gare dopo l'operazione post incidente di Misano. La sfortuna non lo molla: un'altra caduta gli ha procurato una lussazione alla spalla sinistra. Resta in fora la sua partecipazione alla gara.

La griglia di partenza