Sky VR46, Sepang: Vietti, gioia e rammarico. E’ in top 5

Celestino in lizza per la vittoria fino all’ultimo giro, ha chiuso quinto in seguito a un contatto con Arenas. In difficoltà Dennis (diciannovesimo), ha fatto fatica per tutto il weekend. Nieto: “Il finale lascia l’amaro in bocca, ma non posso che fare i complimenti a tutti”

Per costanza e per rendimento è stato il miglior GP di Vietti, che si è giocato la vittoria fino alla fine. Avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più sulla linea del traguardo, dove ha terminato al quinto posto dietro a Ogura e a nove decimi dal vincitore Lorenzo Dalla Porta. Dopo una partenza così e così, Celestino ha preso la testa della corsa intorno al quinto giro, in seguito al crash che ha coinvolto Rodrigo, Suzuki e Lopez. Per diverse tornate il rookie di Ciriè ha segnato passo e andatura, tenendo dietro il campione del Mondo Dalla Porta. Nei giri finali è stata una vera bagarre con continui avvicendamenti: Cele è balzato davanti a tutti all’inizio dell’ultimo giro, ha pagato poi il contatto con Arenas pochi metri più avanti che gli ha fatto perdere qualche decimo chiudendo quinto al traguardo, dietro a Ogura per sedici millesimi. Manca un punto, solo uno, per laurearsi best rookie del 2019.

“Sono sicuro – spiega Vietti - che tra qualche ora realizzerò quanto mostrato oggi in gara e sarò felice, ma adesso è difficile perché questo finale mi lascia l’amaro in bocca. Sono partito forte, il feeling con la moto era perfetto, sono riuscito a gestire bene e a guidare come volevo. Il Team ha fatto come sempre un lavoro incredibile e mi dispiace davvero. L’ultimo giro ho provato ad andare via, ho commesso un piccolo errore tra la curva 7 e 8, ma sono riuscito a recuperare. Arrivati alla 10, Arenas è caduto davanti a me e ho perso terreno sul rettilineo finale”.

Foggia, weekend duro

E’ stata una gara difficile per Dennis Foggia che non è riuscito a risalire dal fondo del gruppo. Il pilota romano partiva dalla ventiduesima casella e ha completato il GP di Sepang al diciannovesimo posto, davanti a Can Oncu, a ventiquattro secondi dal gruppo di testa. The Rocket non si perde d’animo e resta concentrato per l’ultimo appuntamento di Valencia del 17 novembre. “Ho fatto fatica tutto il weekend – commenta Foggia - a prendere il ritmo dei più forti e oggi in gara è stata dura. Non sono riuscito a trovare il feeling che cercavo alla guida e questo ha compromesso una possibile rimonta”.

Nieto: “Complimenti a Vietti e al Team”

Le impressioni post gara del Team Manager Sky VR46: “Cele è stato il protagonista della gara, bravissimo, non posso dire altro. Il finale lascia tutti con l’amaro in bocca, ma posso solo fare tutti i miei complimenti a Celestino e a tutta la squadra per il lavoro che ogni weekend fanno. Una gara invece difficile per Dennis, continueremo a lavorare per ritornare competitivi”.