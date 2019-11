MotoGp, “Manca solo l’annuncio di Zarco alla Ducati”

Manca solo l’annuncio per Johann Zarco alla Ducati. Il pilota francese, dopo aver perso la chance di sostituire Jorge Lorenzo alla Honda, sembrava indeciso tra la possibilità di rimanere in MotoGp con il team Avintia, da lui stesso considerato non sufficientemente competitivo, e quella di andare a sostituire Álex Márquez in Marc VDS in Moto2.

Ma poi, a Valencia, nel lunedì post gara il francese ha incontrato Dall’Igna e Ciabatti che gli hanno garantito una GP19, la moto della stagione appena conclusa, e il pieno appoggio al team satellite per la prossima stagione.

A quel punto, spinto anche dall’influenza di Claude Michy, organizzatore del Gp di Francia, Zarco si è convinto ad accettare la nuova sfida, e anche se ancora non ci sono i comunicati ufficiali è stato proprio Michy a lasciarsi andare in una intervista a Canal Plus.

“Zarco guiderà una moto rossa nella prossima stagione, e la MotoGp continuerà ad avere due piloti francesi con lui e Quartararo”, ha affermato Michy, specificando che “l’ufficialità arriverà presto”.

Basta solo aspettare, quindi. Zarco avrà una Ducati e un record particolare: aver guidato 4 moto diverse tra 2018 e 2020, passando da Yamaha a Ktm a Honda a Ducati.