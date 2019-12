È stato un anno da sogno per Lorenzo Dalla Porta. Con il successo in Australia, il pilota 22enne ha vinto il primo titolo in carriera con la Honda del team Leopard Racing. Si tratta del primo Mondiale vinto da un italiano in Moto3: l’ultimo italiano a trionfare quando ancora si chiamava classe 125 era stato Andrea Dovizioso nel 2004. Ripercorriamo la carriera del giovane talento di Prato, sfociata in un 2019 da incorniciare (e con un contratto già firmato per guidare in Moto2 nel 2020)