Il campione in carica della MotoGP sulla stagione appena conclusa: "Sono tante le cose che hanno contribuito alla vittoria finale, anche il non essere ossessionato dal risultato e cercare di divertirsi in un percorso lungo e che non è semplice. Ma sono felice, sono campione questo resterà per sempre. E' un cerchio che si chiude". E sulla prossima stagione: "Voglio continuare a imparare"

"Sono campione e questo è qualcosa che resterà per sempre". Parola di Jorge Martin, da poco trionfatore nella MotoGP e che in occasione dei FIM Awards ha tracciato un ulteriore bilancio di ciò che è stato il suo 2024, spiegando però anche gli obiettivi a cui punta nel 2025 con la nuova avventura in Aprilia.

Il titolo 2024 lo hai inseguito, lo hai cercato, lo hai trovato. Quale è stata la chiave per questa vittoria?

"Difficile indicare una sola ‘chiave’, perché alla fine sono tante le cose. Ma sono felice di essere qui a questo Galà, vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Ma di sicuro è importante non essere ossessionati troppo dal risultato finale, cercare di divertirsi in un processo che è lungo e non facile. Divertirsi e fare le cose bene per ritrovarsi a questo punto".

Dopo la vittoria e i festeggiamenti, cosa farai nella off-season? Come cercherai di rilassarti?

"Non lo so, ancora non ho avuto tempo di pensare a cosa voglio fare. Ma voglio fermarmi un po’, anche se tutto quello che è successo mi ha reso felicissimo. Davvero incredibile avere questa attenzione da tutte la parti, ma dopo un po' di settimane così ho bisogno di stare un po’ a casa. Quello mi farà riposare un po’".

Quanto è per te questo titolo e quanto per le persone attorno a te?

"A livello personale non mi cambia niente, ma è anche vero che cambia abbastanza a livello professionale. Sono campione del mondo della MotoGP ed è una cosa che non capita a tutti. E lo sarò per tutta la vita. Ma è anche vero che per il mio team, per la mia famiglia è un ciclo perfetto che si chiude".