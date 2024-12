Moto2, colpaccio Forward: preso Jorge Navarro

Grande innesto di Forward per il 2025. La squadra affiancherà ad Alex Escrig, confermato, Jorge Navarro. Forward aveva già avuto Navarro tra i suoi piloti nel 2024, con qualche gara nel JuniorGp Moto2 e qualche wild card nel Mondiale, la migliore delle quali a Barcellona, chiusa in top 10. Poi Navarro aveva preferito provare altre strade, riuscendo nell'impresa di tornare sul podio della Moto2 dopo cinque anni finendo secondo dietro a Vietti in Malesia, in una gara corsa con la Kalex di American Racing da sostituto dell'infortunato Joe Roberts. Convincere Navarro non era semplice, anche perché lo spagnolo era orientato a seguire altri percorsi per dare priorità alla propria vita familiare con la moglie e il figlio appena nato, ma alla fine ha deciso di accettare la proposta della famiglia Cuzari e tornare a tempo pieno nel motomondiale, in sostituzione di Xavi Artigas.