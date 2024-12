La scelta è presa, mancano dettagli da limare ma ci siamo: l'Italia avrà sette piloti nel mondiale Moto3, e l'ultimo a entrare sarà uno dei più attesi, Guido Pini. Pini è già da tempo universalmente considerato tra i giovani più promettenti, anche grazie alla vittoria della European Talent Cup nel 2022. Ma il 2024 è stata una stagione capolavoro per il pilota toscano, mugellano per la precisione, a un passo dal circuito.

Dagli infortuni alla rimonta capolavoro

Pini, infatti, avrebbe dovuto partecipare quest'anno alla Rookies Cup e al JuniorGp Moto3, campionato in cui avrebbe dovuto debuttare col nuovo team 72motorsports di Emilio Alzamora, suo manager. Ma nei test della Rookies si è fratturato un braccio, mettendo a rischio la sua stagione. Sedicenne, Pini sembrava aver compromesso la possibilità di correre nel Mondiale già dal 2025. Perché senza l'età minima di 18 anni, e con la prospettiva di saltare un mucchio di gare, per di più da rookie nel JuniorGp, pensare che potesse chiudere tra i primi tre del campionato e conquistare la deroga di un anno per i piloti più meritevoli era irrealistico. Cinque gare saltate, ma al debutto nella categoria a Portimão Pini ha incantato con una vittoria e un secondo posto al fotofinish per aver preso il limitatore. Piccolo errore, con grande conseguenza, come quello commesso ad Assen nelle Libere della Rookies Cup. Caduta immediata e polso fratturato. Strada sempre più in salita sulla carta, ma una volta recuperato dall'infortunio Pini ha cominciato una rimonta impossibile, conclusa eroicamente a Estoril acciuffando il secondo posto nel JuniorGp a soli 16 punti dal vincitore del campionato Carpe che ha corso regolarmente tutti i round.

Sarà il 7° italiano nel Mondiale Moto3 2025

Inevitabile che qualcuno lo aspettasse, inevitabile che fosse un top team come IntactGp, che pur valutando altre alternative come Esteban, Cruces e la conferma di Suzuki, sfumato Rios che ha chiuso fuori dal podio nella classifica del JuniorGp, ha deciso di puntare su Pini. Nei prossimi giorni la conferma ufficiale, nel frattempo la bella consapevolezza di accogliere un altro grande talento italiano in Moto3, a giocarsi il futuro insieme a Lunetta, miglior italiano del 2024, Nepa che sarà suo compagno in Sic58, Rossi e Carraro che formeranno un'altra coppia tutta italiana in Snipers, Bertelle che passa alla Ktm con LevelUp MTA e Dennis Foggia, scommessa mondiale di Aspar per rilanciarsi e per seguire lo stesso percorso di Alonso.