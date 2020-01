In attesa di decidere il suo futuro (tra le ipotesi, un ruolo da collaudatore in Yamaha), Jorge Lorenzo si Γ¨ fatto un 'regalino': una Pagani Huayra Roadster, bolide da oltre 2 milioni di euro, che supera i 350 km/h, prodotta in pochi esemplari al mondo. Amante delle macchine di lusso, Lorenzo ha pubblicato su Instagram l'unveling della supercar, con tanto di pianista e champagne: "Ho aspettato due anni ma ne Γ¨ valsa la pena! Sono orgoglioso di essere uno dei 100 proprietari di questo capolavoro su ruote che si chiama Pagani", ha scritto sui social