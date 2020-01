Valentino Rossi e la Yamaha, un futuro ancora tutto da scrivere per la lunghissima "storia d'amore" tra il pilota marchigiano e la scuderia giapponese iniziata nel 2004 e culminata in 4 titoli Mondiali, per un totale - finora - di 14 stagioni, 243 Gp disputati, 56 trionfi e un numero infinito di record