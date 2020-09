A Barcellona è arrivata l'ufficialità dell'accordo tra Rossi e Petronas: nel 2021 Valentino correrà ancora in MotoGP con il team satellite Yamaha. Porterà con sé il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Il suo compagno di box sarà l'amico Franco Morbidelli. Rossi ha firmato un contratto di un anno: la prossima estate, in base ai risultati, si valuterà se continuare anche nel 2022

Mancava solo l’ufficialità. L’annuncio è arrivato nel sabato del GP della Catalunya: nel 2021 Rossi lascerà il team factory Yamaha per trasferirsi nel team satellite Petronas. Valentino ha firmato un contratto di un anno: la prossima estate, in base ai risultati, si valuterà se continuare insieme anche nel 2022. L'incontro e la firma Rossi ha firmato il contratto nel truck Yamaha alle 11:50. All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche Razlan Razali, team principal Petronas, e Lin Jarvis, managing director Yamaha. L’accordo di Rossi è da spiegare come il frutto dell’esperienza e delle esigenze di 25 anni di contratti, per questo è molto articolato. Adesso siamo tutti pronti per raccontare un altro capitolo di una storia lunga, vincente e affascinante. Le riflessioni su uno dei campioni di grandi di sempre nella storia dello sport sono state ormai tutte approfondite e paradossalmente rimane l’essenza del quotidiano. Lo stesso lavoro che Valentino affronta con l’entusiasmo del primo giorno tra sessioni in pista, assetti, gomme, interviste. Una routine che non ha stancato né lui né chi quest’anno può seguirlo purtroppo soltanto da casa, perché l’invasione gialla, l’assalto affettuoso del Mugello dove “non si dorme”, sta diventando un ricordo speriamo non troppo sbiadito.

Il contratto di Valentino Nel contratto di Rossi con Petronas non c’è una clausola che prevede un ulteriore prolungamento nel 2022, ma solo una sorta di gentleman agreement che recita: "Se saremo contenti entrambi prima dell’estate, continueremo insieme", che può voler dire tutto e niente. Valentino porta con sé il capotecnico David Munoz, il telemetrista Matteo Flamigni e il coach Idalio Gavira. Il Dottore non è invece riuscito a traghettare i suoi meccanici storici Briggs e Stephens. Fattori, quello del prolungamento e del suo team ristretto, che pesano però poco in ottica generale, perché avere ancora Valentino in MotoGP, continuare a poter parlare di lui ogni giorno, è un valore che prescinde da tutto.