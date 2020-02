Bezzecchi è il più veloce in Moto2 a Jerez, alle sue spalle Vierge e Canet. In Moto3 in cima alla classifica dei tempi c'è Rodrigo, Nepa si conferma il migliore degli italiani

Brillante giornata per Marco Bezzecchi a Jerez de la Frontera. Il neoacquisto dello Sky Racing Team VR46, che nel 2020 debutta su Kalex in Moto2, ha girato in 1:41.410 mettendosi davanti a tutti con un tempo di soli tre decimi più lento della pole position di Jorge Navarro del 2019. Bezzecchi è stato protagonista, in particolare, di un run spettacolare con tanti giri sotto il 42, e il suo metodo di lavoro ha stupito positivamente visto che è sembrato sempre sicuro della direzione da scegliere per mettere a punto la sua moto.

SpeedUp super, Marini ok

Altrettanto brillanti, come nel primo giorno, sono state le SpeedUp. Sorpresa Canet, che con gomma morbida, da rookie, è stato il più veloce sulla moto di Luca Boscoscuro che da quest’anno è fornita anche al team Aspar. Ma a rendere la giornata particolarmente positiva sono i tempi di Navarro, quarto, e Di Giannantonio, sesto nonostante una caduta, perché i due piloti hanno girato solo con gomma dura. Mattinata positiva per Luca Marini, settimo assoluto ma comunque soddisfatto del suo lavoro anche perché condizionato da attacchi di vomito che hanno reso più difficili questi test.

Un discorso a parte lo merita Nicolò Bulega, frenato in pista da una Moto3 durante il time attack con gomma morbida, che però con la dura ha fatto un super run di tre giri a fine giornata. Un giro in 41.9 e due in 42.0 che gli hanno dato fiducia dopo una sessione in cui ha lavorato molto per mettere a punto ogni dettaglio della sua moto, concentrandosi a fasi alterne sull’assetto della parte anteriore e di quella posteriore.

La classifica finale

1. M. Bezzecchi (Ita, Kalex Sky Racing Team VR46) 1:41.410 (77 giri)

2. X. Vierge (Spa, Kalex Petronas) 1:41.721 (67)

3. A. Canet (Spa, SpeedUp Aspar) 1:41.752 (49)

4. J. Navarro (Spa, SpeedUp) 1:41.830 (75)

5. N. Bulega (Ita, Kalex Gresini) 1:41.903 (81)

6. F. Di Giannantonio (Ita, SpeedUp) 1:41.913 (49)

7. L. Marini (Ita, Kalex Sky Racing Team VR46) 1:42.010 (76)