Moto2, Dalla Porta: "Mi aspetta un viaggio difficile per il coronavirus". VIDEO

l Campione del Mondo in carica della Moto3 affronterà un percorso complicato per rientrare in Italia da Mallorca

Fare parte dell'Academy Leopard ha concesso a Lorenzo Dalla Porta, pilota del team Italtrans di Moto2, la possibilità di lavorare a Mallorca nelle strutture di allenamento predisposte proprio da Leopard. Ma adesso il campione toscano sarà costretto a un viaggio laborioso per rientrare nella sua Montemurlo, visto il diffondersi dell'emergenza coronavirus anche in Spagna. Quando riuscirà a tornare, Dalla Porta, proprietario di una piccola pista, Il Geko, potrà lavorare nel suo tracciato. Ma non come avrebbe voluto per prepararsi al meglio alla potenza della Moto2, che ha conosciuto quest'anno. Comunque, in una situazione d'emergenza, ha riconosciuto che bisognerà mantenere la calma, pensare alla salute pubblica e concentrarsi per tornare al top quando sarà il momento. Nel frattempo, tra uno scherzo di Kelso e uno di Masiá, che hanno condiviso con lui l'appartamento di Mallorca, è tempo di fare la valigia...