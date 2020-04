Doping sì, ma per contaminazione alimentare: questa la sentenza di condanna a 18 mesi di squalifica per Andrea Iannone. A Sky è intervenuto lo stesso pilota, che ha ammesso di aver passato uno dei più duri periodi della sua vita ("Ho pensato davvero di tutto") e di essere solo in parte soddisfatto, visto che è stata riconosciuta la sua innocenza ma "fondamentalmente abbiamo perso perchè siamo stati squalificati lo stesso". Dopo di lui ha parlato il suo avvocato a Sky Antonio De Rensis, che ha innanzitutto fatto il punto tecnico sulla sentenza: "Sono state accolte completamente tutte le argomentazioni difensive e smontate quelle dell'accusa. È stata riconosciuta la contaminazione alimentare escluso categoricamente l'utilizzo volontario di sostanze dopanti. Sono state citate le nostre argomentazioni in toto, compresa quella delle foto degli altri piloti che abbiamo prodotto, sostenendo che avessero fisici identici se non più scolpiti di quelli di Iannone. È stato detto che Andrea avrebbe dovuto controllare la carne, affermazione che oltretutto contrasta con il caso del lunghista Lawson, prosciolto dal TAS per contaminazione alimentare". Il punto è: "Un'atleta deve andare al ristorante con un team di chimici per esaminare la carne? Dal momento che l'accusa sosteneva che in Malesia non c'è carne contaminata e lo drostanolone non esiste, i giudici ci hanno dato ragione e allo stesso tempo hanno condannato Andrea. Siamo soddisfatti perchè hanno riconosciuto la contaminazione alimentare", aggiunge De Rensis.