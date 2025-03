Aveva illuso, anzi sorpreso, con una partenza fulminante. Alla sua prima gara Maximo Quiles (pilota gestito dai fratelli Marquez) ha bruciato tutti al via, portandosi dietro un altro “deb”, Alvaro Carpe . Due rookie in testa alla corsa, cosa mai vista. Ma è durata poco. Munoz , scattato male dalla pole position, ha recuperato in fretta, prima di stendersi al quarto giro. Poi è arrivato Rueda a sistemare tutti. Il leader del mondiale s’è preso la testa della gara e ha allungato alla sua maniera fino al traguardo.

Primo podio per Matteo Bertelle

Alle sue spalle, dopo un avvio concitato, si sono poi sistemati Kelso e il suo compagno di squadra Bertelle, che hanno mantenuto le posizioni fino alla bandiera a scacchi, in tranquillità. Piqueras, quarto e staccato di un secondo e mezzo, ha invece dovuto difendersi dal ritorno di Quiles, infine quinto davanti al promettente Carpe. Primo podio per l’italiano di Mta – con tanto di record - che appaia così Fernandez al quarto posto in campionato e conferma il buon avvio di stagione. Il pilota di Leopard è invece incappato in una giornata storta: problemi tecnici prima del via, partenza anticipata e doppio long lap di penalità, non poteva cominciare peggio. Ha chiuso in zona punti ma solo dodicesimo. Lunetta poteva puntare al podio, nonostante un contatto nelle prime fasi che l’hanno mandato lungo, ma poi è caduto. Come Stefano Nepa, altro protagonista mancato. Foggia, che partiva in seconda fila col quinto tempo, ha chiuso al settimo posto.