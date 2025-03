Dopo la vittoria nella Sprint, il catalano - che scatterà dalla pole a Austin - è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 2:01.878, seguito da Bagnaia (6° in griglia), Zarco, Quartararo e Di Giannantonio. Caduta per Bezzecchi, per fortuna senza conseguenze. La prova è iniziata in ritardo di qualche minuto per un problema al sistema di cronometraggio. Cielo nuvoloso in Texas, ma non è prevista pioggia alle 21 per la gara: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

