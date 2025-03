Dunlop CIV '25, si parte a Misano il 5 e 6 aprile

Conto alla rovescia per il Dunlop CIV '25 che inizierà a Misano il 5 e 6 aprile, in diretta su Sky Sport MotoGP. Diverse le novità, a cominciare dall'introduzione della Production Bike e della Sportbike, oltre alla Superpole Race

È tutto pronto per il Dunlop CIV '25, che inizierà con il primo appuntamento di Misano il 5 e 6 aprile (in diretta su Sky Sport MotoGP). Diverse novità, a cominciare dall'introduzione della Production Bike e della Sportbike: la prima correrà insieme alla Superbike, con stessa griglia ma classifiche separate, e sarà riservata a moto nella versione base (nessuna modifica a motore e telaio, limitate modifiche alla ciclistica soggette a price cap.); la seconda sostituirà la Supersport 300 (moto derivate di serie, range di potenza intorno ai 90cv). Un'altra novità sarà quella della Superpole Race, una gara sprint di 10 giri disputata a rotazione dalle varie categorie. Tra i tanti nomi di spicco, ci sono anche quelli di Michele Pirro in Superbike e Lorenzo Fino (vice campione MiniGP World Series 2024) nella Premoto3.