Moto2: dominio di Dixon, Arbolino torna sul podio

Vittoria netta a Austin del britannico Dixon, nuovo leader del Mondiale. Alle sue spalle Arbolino, che torna sul podio dopo 10 gare di digiuno. Terzo Alonso Lopez. Peccato per Vietti, autore di una super rimonta in Texas (era scattato 18°), caduto al penultimo giro quando era al 4° posto. Disastroso Gonzalez, 22° all'arrivo: paga la scelta delle gomme slick in una gara corsa dall'inizio sotto la pioggia

Dixon con la pioggia, un binomio vincente. Da buon britannico non è uno che si spaventa per qualche goccia. Se poi gli avversari in classifica gli danno una mano, montando la gomma da asciutto sperando in un rapido cambio del meteo, il gioco è fatto. Così ha fatto Gonzalez, ciccando la previsione. Lo spagnolo s’è trovato a remare sull’asfalto bagnato, in quasi tutta la pista dal momento che la pioggia non ha mai smesso di scendere, seppure in modo leggero. Mentre il leader della corsa s’involava a incassare i suoi venticinque punti che lo lanciano in testa alla classifica, Gonzalez finiva staccato di un giro, rimuginando sul suo azzardo (oltretutto partiva dalla prima fila) che gli è costata ben due posizioni nel mondiale, superato anche da Canet, quarto sotto la bandiera a scacchi. Certo, a fine gara, il tracciato andava progressivamente asciugandosi, ma il distacco rimediato prima è rimasto incolmabile. Discorso da allargare a Moreira. Agius, Arenas e Roberts, tutti finiti in fondo alla classifica.