Superbike e Ducati, numeri e curiosità

Anni ‘10: servono 4 cilindri...

Il 2011, per la Ducati, è il canto del cigno del bicilindrico. Riescono a dominare il mondiale con Checa, ma è una prestazione isolata: le quadricilindriche sembrano avere un vantaggio decisivo, mostrato con l’Aprilia RSV4, vincitrice nel 2010, 2012 e 2014 e quindi con la Kawasaki ZX-10R. Quest’ultima è la vera spina nel fianco di Ducati in questo decennio. Dopo aver abbandonato il motomondiale, si organizzano ed entrano in forze nel mondiale Superbike, concentrando tutti i loro sforzi. Vincono nel 2013 con Sykes e, quando riescono a mettere sotto contratto Jonathan Rea, diventano imbattibili. Dal 2015 al 2018, Rea e la sua ZX-10 R spadroneggiano.



2019: la rivoluione

A questo punto la Ducati deve fare come la Honda nel 2000: deve portare la sfida sul terreno dell’avversario. Nel 2019 la Ducati fa il passo decisivo, epocale: per la prima volta nella storia schiera una moto a 4 cilindri. E’ qualcosa di sconvolgente per un produttore che ha fatto del bicilindrico la sua bandiera e che, nel mondiale Superbike ha ottenuto tutte le sue 341 vittorie con questa architettura.



I tempi, tuttavia, sono maturi: la Ducati ha accumulato sufficiente esperienza con la Desmosedici del motomondiale e produce la stellare Panigale V4R, da subito sogno per tutti i motociclisti.



La affidano a Chaz Davies, navigato pilota del team ufficiale (dal 2014) e ad Alvaro Bautista, in cerca di nuove glorie dopo un’esperienza nel motomondiale che non gli ha dato i risultati che probabilmente si meritava. Bautista lo dimostra entrando “a gamba tesa” nel mondiale: vince le prime 11 gare, da esordiente! Qualcosa di mai visto e che, già ad Aprile, fa gridare al mondiale per lo spagnolo, con gli avversari a masticare amaro. Non Rea: il pilota Kawasaki contiene, piazzandosi sempre, o quasi sempre, secondo dietro a Bautista. Di più non può fare e, se Alvaro comincia a calare…



Questo, purtroppo per i tifosi Ducati, accade: a mano a mano che la stagione procede, Bautista fa parlare di sé quasi solo per le spigolose trattative contrattuali, ma non condisce le suddette con delle vittorie, bensì con delle cadute. A ripetizione.

La seconda parte di stagione è quasi paradossale: Bautista è una pallida copia del dominatore di inizio stagione, completamente in balia del ciclone Rea, che lo strapazza ad ogni weekend di gara. Alvaro o cade o si piazza dietro a Jonathan. Un’emorragia di punti infinita.



Il sogno di un mondiale Ducati si infrange: Davies non ha le prestazioni di Bautista, è in difficoltà con la quadricilindrica, e non può arginare un Rea dilagante, che conquista il quinto titolo con due weekend di gara da disputare…

2020: Redding

Inutile dire che, a fronte di una catastrofe del genere, le strade di Bautista e Ducati si separano. Per il 2020 il marchio di Borgo Panigale si affida a Scott Redding, anche lui pilota di talento che non ha trovato successo nel motomondiale.



A differenza di Bautista, Scott ha già maturato esperienza sulla Panigale, con cui ha vinto il titolo britannico nel 2019: conosce bene la moto e conosce l’ambiente delle Superbike. Redding non ha iniziato con la veemenza di Bautista nel 2019, ma tre podi nelle prime tre gare fanno ben sperare per un 2020 a giocarsi il titolo. Contro chi? Sempre Rea, naturalmente, con le Yamaha a fare da outsider.

I numeri

Questi i numeri del successo Ducati nel mondiale Superbike:



358 vittorie (primo rivale: Kawasaki, 148)

181 pole position in qualifica (primo rivale: Kawasaki, 88)

616 gare a podio (primo rivale: Honda, 336)

927 posti totali sul podio (primo rivale: Kawasaki, 437)

14 mondiali piloti (primo rivale: Kawasaki, 7)

17 mondiali costruttori (primo rivale: Kawasaki, 5)