Un nuovo appuntamento con i motori da non perdere su Sky. A partire dal 25 maggio, infatti, la nuova rubrica "Wheels" su Sky Sport MotoGP, canale 208. Un imperdibile viaggio con Guido Meda per parlare di corse, dalla MotoGP alla Formula 1 passando per la Superbike (e non solo), ma anche per scoprire tutte le moto e le auto più belle. Qual è la macchina che desiderate? C'è una moto che 'tormenta' i vistri sogni? Bene, "Wheels" porterà appassionati e curiosi a scoprirle da vicino e in tutti i loro dettagli.

Come nel caso dell'Alfa Romeo GTA, protagonista della prima puntata. Ma non solo: fari puntati sul Motorsport e tutte le sue competizioni, ma sulle curiosità che arrivano dal web e dai social network.