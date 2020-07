Dopo una lunga attesa torna finalmente il Motomondiale con il primo appuntamento stagionale sul circuito spagnolo di Jerez. Giovedì la conferenza dei piloti, venerdì e sabato le prove libere di MotoGp, Moto 2 e Moto 3 con Paddock live, Talent Time e tutti i nostri approfondimenti. Domenica 19 luglio appuntamento con il GP di Spagna, in diretta su Sky Sport MotoGP

L'attesa, lunghissima, è finita: torna il Motomondiale! Il primo appuntamento stagionale è in programma sul circuito spagnolo di Jerez, che seguiremo su Sky Sport MotoGP e sul nostro sito: si parte mercoledì con la giornata di test, giovedì la conferenza dei piloti, venerdì e sabato le prove libere di MotoGp, Moto 2 e Moto 3 con Paddock live, Talent Time e tutti i nostri approfondimenti. Domenica 19 luglio appuntamento con il GP di Spagna, in diretta su Sky Sport MotoGP e in tempo reale su Skysport.it. Ecco il programma completo degli appuntamenti con date e orari.

Giovedì 16 luglio

14:15 – Paddock Pass – 1° pass

17 – Conferenza stampa piloti MotoGP (diretta)

18 – Paddock Live Show (diretta)

Venerdì 17 luglio

8:55 – Moto3 – Prove Libere 1 (diretta)

9:50 – MotoGP – Prove Libere 1 (diretta)

10:50 – Moto2 – Prove Libere 1

11:50 – Paddock Live post Prove Libere 1 (diretta)

13 – Paddock Live pre Prove Libere 2 (diretta)

13:10 – Moto3 – Prove Libere 2 (diretta)

14:05 – MotoGP – Prove Libere 2 (diretta)

15:05 – Moto2 – Prove Libere 2 (diretta)

16:05 – Paddock Live post Prove Libere 2 (diretta)

18 – Paddock Live Show (diretta)

18:15 – Talent Time (diretta)

Sabato 18 luglio

8:55 – Moto 3, Prove Libere 3 (diretta)

9:50 – MotoGP, Prove Libere 3 (diretta)

10:50 – Moto2, Prove Libere 3 (diretta)

11:50 – Paddock Live – Post Libere 3

12:15 – Paddock Live post Prove Libere 3

12:30 – Moto3 (diretta)

13:30 – MotoGP, Prove Libere 4 (diretta)

14:10 – MotoGP, Qualifiche (diretta)

15:10 – Moto2, Qualifiche (diretta)

16 – Moto E-Pole (diretta)

17:30 – Conferenza stampa qualifiche (diretta)

18 – Paddock Live Show (diretta)

18:15 – Talent Time (diretta)

Domenica 19 luglio

8:15 – Warm UP Moto 3, Moto 2 e MotoGP (diretta)

10 – Moto E-Race (diretta)

10:30 – Paddock Live (diretta)

11 - Moto 3, Gara (diretta)

12 – Paddock Live (diretta)

12:20 – Moto2, Gara (diretta)

13:15 – Paddock Live Gara (diretta)

13:30 – Grid (diretta)

14 – MotoGP, gara (diretta)

15 – Zona Rossa (diretta)

15:30 – Paddock Live – Ultimo giro (diretta)

18 – Race Anatomy MotoGP – (diretta)