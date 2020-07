Una meraviglia, un’altra storia. Di fatto Marco non si è mai separato dalle due ruote, fedele da sempre al ciclismo come hobby e passione, ci ha aggiunto la destrezza che serve in fuoristrada con la mountain bike di cui è diventato un interprete notevole. E fedele alle moto ha fondato una scuola per V.I.P. , che l’ha rimesso in condizione di stare in sella; magari su piste e moto non pazzesche, ma quanto basta per riscoprirsi veloce e motivato. Il calendario della Superbike 2020 ha il vantaggio di contemplare poche corse e di non essere quindi massacrante. Potrebbe non essere facile l’inizio a Jerez, che al pilota servirà per riprendere confidenza con la velocità e per conoscere la nuova moto. Poi però arriva Portimao, una giostra vera che a Melandri piace più del normale, quindi la doppietta di Aragon, Barcellona e la chiusura francese di Magny Cours. Tutta roba buona per un pilota di enorme talento che ha trovato l’occasione di tornare a sfruttarlo.



(nel video d'apertura, un duello tra Melandri e Haslam nel 2019 in Thailandia)