MotoGP, da Jerez a Jerez: gli scenari

Archiviata la prima gara è già tempo di pensare alla prossima. E a Jerez si respira aria di rivincita. Fuori gioco Marquez, almeno fino al gran premio di Brno del 9 agosto, crescono gli appetiti. Il Mondiale si apre a nuovi scenari, ma il derby Yamaha sarà tra i temi principali. Il primo round l'ha vinto Quartararo, Vinales abbozza con classe, ma in cuor suo sogna di mettersi dietro il talento francese che rischia di soffiargli il ruolo di futuro riferimento in squadra. Ruolo che oggi spetterebbe a Rossi, ma con zero punti in tasca dopo un weekend d'archiviare in fretta Valentino deve innanzitutto ritrovare il feeling con la sua M1. Problema di gomme o di stile di guida, forse un insieme di fattori, tant'è il Dottore non può aspettare se non vuole perdere il treno di un mondiale sprint da giocare tutto d'un fiato.