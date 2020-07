Bene ma non troppo: "Siamo stati meno competitivi di quello che speravo", evidenzia il ducatista dopo il 3° posto di Jerez. "Non sono mai riuscito ad andare forte. Sono rimasto calmo e ho usato la testa, questo ha fatto la differenza", aggiunge Doviziso

Terzo nel primo della stagione sul tracciato di Jerez con un sorpasso decisivo al penultimo giro su Miller, Andrea Dovizioso a fine giornata sottolinea i grandi problemi avuti con la sua Ducati: "In gara siamo stati meno competitivi di quello che speravo. Non ne ho mai avuta. Ho fatto la differenza nel rimanere calmo e usare la testa, nient’altro. Non sono mai riuscito ad andare forte".