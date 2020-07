Dovizioso sulla scelta di Marquez di non rinunciare al GP d'Andalusia: "Si è rotto l'omero destro, qualcosa di importante, per cui tanto di cappello già per aver pensato di correre. Il calendario è più corto, perdere due gare gli toglierebbe la possibilità di giocarsi il titolo, questo lo ha spinto a decidere di non fermarsi"

Marc Marquez, che martedì si è sottoposto all'intervento all'omero destro dopo l'incidente avuto nella prima gara di MotoGP, ha deciso di tornare in posta sullo stesso circuito di Jerez già questa settimana, nel GP d'Andalusia. Dal circuito è arrivato l'ok dei medici, Andrea Dovizioso commenta così la scelta di Marquez: "Anch'io qualcosa mi sono rotto. Ogni frattura ha la sua storia, dovrei parlare con i medici per commentare con precisione la situazione di Marc. Si è rotto qualcosa di importante, per cui tanto di cappello già per aver pensato di gareggiare. Sicuramente sa che con un Campionato più corto perdere due gare gli toglierebbe quasi certamente la possibilità di giocarsi il titolo, questo è stato il pensiero più importante, il motivo alla base della sua decisione".