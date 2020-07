GP Andalusia: 1° Quartararo, 2° Vinales, 3° Rossi

Dominio della Yamaha a Jerez. Dopo aver vinto domenica scorsa il GP di Spagna, Quartararo si conferma sullo stesso circuito aggiudicandosi anche il GP di Andalusia. Vinales chiude secondo. Terzo Rossi, che torna così sul podio (non succedeva dal GP di Austin 2019): interrompe un digiuno di podi che durava da 17 GP. Problemi tecnici nel finale per Morbidelli e Bagnaia, costretti al ritiro quando erano in lotta per il podio. Dovizioso, partito 14°, conclude al 6° posto