Il dolore al braccio destro operato martedì è ancora troppo forte, Marquez dopo averci provato rientrando in pista dalle FP3 ha deciso di non correre il GP d'Andalusia. Del campione del mondo della Honda hanno parlato i suoi rivali al termine delle qualifiche: dal poleman Quartararo a Rossi passando per Dovizioso, Vinales e Bagnaia

MARQUEZ: "CI HO PROVATO, ORA POSSO DORMIRE SERENO"