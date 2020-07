Moto2: prima pole per Bezzecchi, 3° Bastianini

Per la prima volta Bezzecchi partirà dalla prima casella in griglia in Moto2: è lui il migliore in qualifica in Andalusia, alle sue spalle Lowes e Bastianini. Oltre al poleman lo Sky Racing Team chiude la top five con Marini. Nella top ten anche Bulega, 8° GP ANDALUSIA, GUIDA TV

C'è il "Bez" in prima fila, a sorpresa ma nemmeno tanto dopo un inizio di weekend all’attacco. È la prima volta per il romagnolo, lì davanti a tutti. Persino meglio del suo compagno di squadra Marini (ottimo quinto), una prima rivincita dopo la caduta in gara della domenica precedente, un'ingenuità che ha pagato cara, ma che gli ha dato la carica per la seconda prova. Ha già fatto molto il neo acquisto dello Sky Racing Team VR46, ma resta la gara per chiudere in bellezza.

Sarà anche la gara dei piloti ritrovati: di Sam Lowes che parte in prima fila (secondo) per la venticinquesima volta in carriera; di Bastianini (terzo) assente da troppo tempo dalle posizioni di rilievo, e dato per disperso dopo un inizio di stagione a dir poco sotto tono; di Bulega, ottavo, tutto sommato un segnale di ripresa, quanto mai gradito (e si spera duraturo). Navarro quarto, Martin sesto e Canet settimo sono invece una conferma.

Forse c'è un filo di rammarico per Marini che rispetto alla domenica scorsa ha fatto un piccolissimo passo indietro in qualifica (partirà quinto), ma il vero potenziale del pesarese lo si vedrà in gara. Dove sarà da tenere d'occhio anche Fabio Di Giannantonio, per capire se l'undicesimo posto in qualifica è il timido segnale, ma pur sempre un segnale, di ripresa. Gara da non perdere dal momento che il leader del mondiale, Nagashima, partirà piuttosto da lontano, dalla quindicesima casella in griglia. E la possibilità di mangiargli un po' di punti in classifica mette altro pepe sul confronto.