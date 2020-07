Bagnaia in prima fila: "Passi avanti, gran lavoro"

Ottimo risultato nelle qualifiche del GP di Andalusia per Pecco Bagnaia che con la sua Ducati Pramac partirà dalla prima fila, alle spalle di Quartaro e Vinales, grazie al terzo tempo conquistato in qualifica: "Questo weekend siamo più preparati"

Francesco Bagnaia ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gp di Andalusia. Il pilota della Ducati Pramac partirà dunque dalla prima fila sul circuito di Jerez, dove la scorsa settimana ha ottenuto la settima posizione (nelle qualifiche aveva fatto registrare il quarto tempo). Soddisfatto il 23enne italiano, campione del mondo in Moto2 nel 2018: "In questo weekend abbiamo lavorato di più con le gomme usate per consolidare il passo gara - le parole del pilota della Ducati Pramac -, sapevamo con cosa poter lavorare, siamo stati fra i più veloci e partiamo più preparati. La gara fa storia a sé, ma rispetto allo scorso week end siamo messi meglio anche se domani mi aspetto più caldo".