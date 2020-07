Jerez, Baz il più veloce nelle FP1. 12° Melandri

Loris Baz ha staccato il miglior tempo nella prima sessione di libere del Round di Spagna, seconda prova del Mondiale Superbike. Dietro al francese il campione del mondo Rea e Bautista. Dodicesimo crono per il rientrante Marco Melandri. Tutto live su Sky Sport MotoGP canale 208. SBK gara 1 e 2 sabato e domenica ore 14

Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) è stato il più veloce al termine della prima sessione di Prove Libere del Round di Spagna, seconda prova del Mondiale SBK. Sul circuito di Jerez, appena mezzo secondo separa i primi dieci e con quattro Case in appena due decimi. Baz, vittima di un problema tecnico alla curva 1, ha preceduto il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) di 62 millesimi e Alvaro Bautista (Team HRC). Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati) ha concluso la sessione con il quarto tempo davanti al suo compagno di squadra in Ducati Chaz Davies. Dodicesimo tempo per il rientrante Marco Melandri.