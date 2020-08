Dovizioso: "Futuro e Mondiale, ora gare cruciali"

Dovi in conferenza: "Non so ancora nulla del mio futuro in Ducati, ma so esattamente cosa voglio. Ora esami fondamentali. Felice di essere a Brno, questa pista forse può aiutarci a trovare il giusto pacchetto". Gara live domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno LA CONFERENZA PILOTI INTEGRALE

La MotoGP riparte a Brno, poi scattano le due gare in Austria, Dovizioso spinge le Ducati: "A Jerez 2 abbiamo provato tante cose diverse, ma di fatto non siamo riusciti a far combaciare tutti i pezzi ottenendo i risultati sperati. Abbiamo studiato tanto, sulla carta abbiamo capito tutto ma poi bisogna essere in pista e riuscire a mettere a punto tutto al meglio. Sono felice di essere a Brno, forse questo tracciato ci può aiutare a trovare il giusto pacchetto. Ho difficoltà in ingresso in frenata, da lì tutto diventa un problema per me. Vedremo come andrà nelle libere, potremo decidere di fare delle modifiche".