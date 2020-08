In conferenza a Brno a Rossi viene chiesto di analizzare la situazione di Dovizioso, il cui futuro in Ducati è ancora incerto: "Per me non è stato semplice con Ducati nel 2011-2012, non mi sorprende che non abbiamo ancora chiuso. Spero che comunque proseguano insieme, Dovi con Ducati è fortissimo". 200° podio nel mirino: "Ma sono qui per divertirmi, non per fare cifra tonda". Gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Dovizioso non ha ancora definito il suo futuro in Ducati: è uno dei temi della conferenza stampa che ha aperto la settimana del GP della Repubblica Ceca, su cui viene questo anche a Rossi un commento. "In passato a volte abbiamo visto che sia difficile il rapporto tra i piloti e la Ducati, nel 2011-2012 per esempio non è stato facile per me. Non mi sorprende, dunque, che ancora non abbiano chiuso il contratto. Spero in ogni caso per entrambi che vadano avanti insieme, Dovizioso in Ducati è fortissimo".

"200° podio? Non sono qui per i record ma per divertirmi"

A Brno Valentino potrebbe raggiungere il 200° podio nella classe regina: "Non sono qui per quello, sono qui perchè mi piace la sfida, cercare di essere al vertice, anche se è vero che allo stesso tempo invecchiando si guardino i numeri...Diciamo che di sicuro non è la motivazione principale per me e in generale le statistiche non credo lo siano per nessuno". Gli obiettivi? "Le cose cambiano in fretta. Dopo il primo GP la sensazione era davvero pessima, ma dopo una buona gara è chiaro che un pilota, passo dopo passo, pensi di poter arrivare sul gradino più alto. L'obiettivo è prima la top five, poi diventa la top 3...ma tutto dipenderà dalla velocità nelle prossime gare. Siamo pronti ad accettare e affrontare tutti i risultati".