Caduto nelle prime libere del GP della Repubblica Ceca, Pecco Bagnaia si è procurato la frattura della tibia destra. Venerdì l'operazione ad Ancona, come spiega lui stesso ai microfoni di Sky prima di partire per l'Italia: "Peccato, anche questa volta ero partito bene, non sentivo grandi limiti. Ma d'altronde fa parte di questo sport, succede, l'importante ora è recuperare bene e cercare di tornare prima possibile, sembra che possa farcela per la seconda gara in Austria in programma il 23 agosto. Fortunatamente non c'è un interessamento dei legamenti, questa è una grande notizia, poteva andare peggio. Venerdì pomeriggio verrò operato, da lì inizierà tutta la fase di fisioterapia".