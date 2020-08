GP Repubblica Ceca, qualifiche della MotoGP LIVE

In corso le qualifiche della MotoGP a Brno. Nelle Libere 4 il più veloce è stato Quartararo davanti a Pol Espargaro' e Morbidelli. In Moto3 prima pole in carriera per Raul Fernandez. Oggi in programma l'intervento alla tibia per Pecco Bagnaia dopo la caduta nelle Libere 1

GP BRNO, LA GUIDA TV SU SKY