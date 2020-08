Rossi: "Buon passo, lavorare sul giro secco"

Due problemi in particolare per Rossi, 12° nella combinata del venerdì in Repubblica Ceca: "L'asfalto e il giro secco, dobbiamo migliorare. il passo invece è buono". Bagnaia out: "Spero torni in Austria, il 16 o il 23 agosto". La gara di Brno domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Rossi, 12° nella combinata del venerdì di Brno, ha le idee chiare sugli aspetti su cui insistere di più: "Sul giro secco non ho guidato bene, questo è un bel problema, dobbiamo lavorare, sabato mattina sarà fondamentale entrare nella top ten per la Q2. Il passo invece non è così male, in alcuni punti sono piuttosto veloce". In Repubblica Ceca per tutti c'è un problema in particolare: "La pista è sempre fantastica, il layout è bellissimo, ma l'asfalto è in condizioni davvero dure da affrontare. Poco grip, il tracciato è stata poco usato quindi è anche abbastanza sporco, con tante buche, a volte è difficile anche per le gomme, perchè dopo qualche giro si perde molta performace. Sarà importante non consumarle tanto e tenere un buon passo".