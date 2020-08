Qualifiche Moto2: Roberts in pole, 3° Bastianini

La giornata dei grani ritorni. Sam Lowes in prima fila col secondo posto, di fianco a Joe Roberts, scomparso dopo il quarto posto alla prima gara in Qatar. E poi Bastianini, la prima delle conferme. Quanto mai gradite. Il romagnolo aveva fatto un mezzo passo indietro nelle libere della mattinata, ma sul giro veloce al momento giusto non si è fatto aspettare: "E’ importante partire in prima fila - ha detto il vincitore dell'ultimo gran premio -, ma per la gara dobbiamo sistemare ancora qualcosa. La gomma anteriore cala troppo in fretta".

L’incognita degli pneumatici è il ritornello che risuona in un tutti i box. Chi ha lavorato bene sul passo, come Luca Marini (solo decimo, però, in qualifica) può giocarsi qualcosa di più in gara. Anche il suo compagno di squadra Bezzecchi ha buone carte in mano e scattando dalla seconda fila con il quinto tempo può mettere il podio nel mirino. Tra i ritorni a sorpresa: Syahrin quarto, Martin sesto e Di Giannantonio nono. Un tempo in assoluto forse non eccezionale, quello del romano, ma un primo segnale di concreta presenza dopo le prime anonime uscite di quest'anno. Stefano Manzi sembrava poter puntare a una posizione migliore, ma tutto sommato la quinta fila, col decimo posto, non è nemmeno male, se il caldo non si rivelerà ancora un volta un problema in gara per la MV. Tra le sorprese decisamente negative il ventunesimo posto del leader del mondiale, Nagashima, di fianco a Simone Corsi e Nicolo Bulega, che nelle libere aveva fatto sperare di più. Lui come Lorenzo Baldassarri, alla fine soltanto diciottesimo.