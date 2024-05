A partire dal 2012 i piloti spagnoli hanno trionfato per 8 volte consecutive sul tracciato francese. Nel 2020 però Petrucci ha interrotto la loro striscia record e da allora non sono più riusciti a conquistare nessun successo a Le Mans. Il quinto appuntamento della stagione è tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW COME ARRIVANO A LE MANS PILOTI E TEAM

Per inquadrare i record di Le Mans è sufficiente memorizzare un numero, 5, che, per diversi aspetti, caratterizza la situazione attuale, in cui non c’è un dominatore assoluto, ed il passato, quando l’era dei vari Rossi, Lorenzo, Pedrosa e Marquez monopolizzava gli ordini d’arrivo. Cinque si diceva: è il numero del record di successi qui, appartiene a Jorge Lorenzo, seguito a 3 da Valentino Rossi e Marc Marquez, tre dei quattro succitati. A quel cinque se ne contrappone un altro: negli ultimi 5 anni ci sono stati qui 5 vincitori diversi. Marc Marquez nel ’19, Petrucci nel ’20, Miller nel ’21, Bastianini nel ’22, Bezzecchi l’anno scorso. Una sequenza record in 5 edizioni consecutive. Una striscia simile si registrò anche dal 1995 al 2003 (Doohan, Crivillé, Biaggi, Rossi, Gibernau), ma non in anni consecutivi. A riprova del fatto che in passato “quei quattro” lasciavano ben poco ai rivali, il fatto che Lorenzo in 4 delle sue 5 vittorie ha percorso tutto il GP in testa.

Rossi, il record di podi durerà almeno fino al 2031 Se Vale Rossi non è il recordman di vittorie, lo è per podi, 13, più del doppio del suo più immediato inseguitore, Lorenzo a 6. Il primato di podi di Valentino è destinato a rimanere imbattuto almeno fino al 2031, visto che, tra i piloti in attività, quello con più podi è Marc Marquez a 4.

(Ex?) feudo spagnolo Sono 13 le vittorie di piloti spagnoli qui, un dato rilevante, visto che in top-class hanno fatto meglio solo a Jerez e al Sachsenring con 14. Dietro alla Spagna ci siamo noi, con 9 vittorie. Per la Spagna c’è stato un break dal quale non si sono ancora ripresi: nel 2020 Petrucci ha interrotto una sequenza di 8 vittorie spagnole a Le Mans iniziata nel 2012. (3 Lorenzo, 3 Marquez, 1 Pedrosa e Vinales). Si trattava della sequenza record per una nazione qui. Da allora, gli spagnoli non hanno più vinto sul tracciato francese.

L'assoluto Le nostre moto, dopo aver eguagliato il record di vittorie consecutive per i marchi italiani a Jerez, vanno per qualcosa di inedito: 22 vittorie di fila di marchi italiani, valore che non si è mai registrato nella storia: Lunghezza Intervallo Marchi vincenti 21 Nurburgring 1968 – Imola 1969 (*) MV Agusta, LinTo 21 Jerez 2023 – Austin 2024, IN CORSO Ducati, Aprilia 19 Nurburgring 1970 – Imatra 1971 (*) MV Agusta 18 Spa 1954 – Solitude 1956 Gilera, MV Agusta, Moto Guzzi (*) Queste due sequenze sono separate solo da un GP, Opatija 1969, in cui la MV Agusta non partecipò e vinse la Norton di Godfrey Nash.