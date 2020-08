Aleix Espargaró tra i protagonisti in Repubblica Ceca: quarto tempo nelle qualifiche, è il migliore risultato per l'Aprilia da Motegi 2017, quando lui stesso sul bagnato chiuse 4°. Sull'asciutto l'Aprilia non conquistava una posizione così alta in griglia da 20 anni: Jeremy McWilliams in pole a Phillip Island nel 2000

GP BRNO, LA GRIGLIA