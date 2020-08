Diablo furibondo con Aleix Espargaró: nelle qualifiche di Brno il leader del Mondiale ha dovuto rinunciare a uno dei due giri che aveva a disposizione per liberarsi del pilota dell'Aprilia. "Io l'ho tirato una volta, ha fatto un ottimo tempo, il 4°, mi sono detto 'ok la seconda mi tira lui', invece così non è stato...". Il rivale più pericoloso? "Di certo Morbidelli". Quartararo scivola nel finale, caduta fortunatamente senza conseguenze. In griglia scatterà 2° davanti proprio a Morbidelli

