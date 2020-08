Due francesi davanti a tutti a Brno. Zarco partirà dalla pole per la quinta volta in carriera, alle sue spalle c'è il connazionale Quartararo. A seguire l'altro pilota del team Petronas, Franco Morbidelli. I due fratelli Espargaró in seconda fila (4° Aleix, 6° Pol). Petrucci in ottava posizione, Rossi in decima. Dovizioso è 18°, peggior risultato in carriera. Per la prima volta due Repsol Honda in fondo alla griglia

