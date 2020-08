GP di Brno: gara domenica alle 14 live su Sky

Terzo appuntamento della stagione con la MotoGP: dopo le due gare in terra spagnola si corre in Repubblica Ceca. La gara domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), preceduta da Moto3 e Moto2. Ma si parte già giovedì con la conferenza piloti, venerdì le prime libere delle tre categorie: ecco il programma completo

Dopo una settimana di pausa torna il Motomondiale: dalla Spagna il Circus si sposta in Repubblica Ceca. Il circuito di Brno porta in scena la terza gara di MotoGP: da giovedì 6 agosto il racconto completo in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 9 agosto, con la gara di MotoGP in programma alle 14.00. In pista nel fine settimana anche Moto3 (gara alle 11.00) e Moto2 (gara alle 12.20). Dalle prove libere alle gare, le telecronache di MotoGP saranno di Guido Meda e Mauro Sanchini, mentre al commento di Moto2 e Moto3 ci saranno Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Giovedì la conferenza piloti

Tutto live dalle 17.00 di giovedì: apre il weekend di gara la conferenza stampa dei piloti, poi eccezionalmente alle 19.15 il secondo appuntamento con Racebook, in onda anche su Sky Sport 24. Guido Meda e gli inviati dal paddock trasmetteranno le prime sensazioni dei piloti, raccontando le curiosità e le ultime notizie sulla preparazione dei team in vista delle prime prove libere del venerdì. Ospiti a rotazione negli studi di questo fine settimana Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi, Carlo Florenzano, Federico Aliverti, Giovanni Zamagni e Giacomo Agostini nella giornata di domenica. Tutti i Gran Premi di MotoGP sono su Sky Q e visibili anche su Sky Go, con una selezione di gare sul digitale terrestre e su TV8 e tutti gli appuntamenti via fibra e in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

Yamaha all'attacco

Si riparte dalla doppietta di Fabio Quartararo, in testa al Mondiale a punteggio pieno. Ma tutte le Yamaha sono in gran forma, non c'è solo il Diablo: nell'ultimo GP seconda e terza posizione rispettivamente per Maverick Vinales e Valentino Rossi. Il Dottore questo weekend punta a un nuovo record: il 200° podio nella classe regina. Apparso in ottima forma anche Franco Morbidelli: il pilota del Team Petronas era tra i primi inseguitori di Quartararo, in Andalusia, finchè un problema meccanico lo ha costretto al ritiro. Assente Marc Marquez, al suo posto ci sarà Stefan Bradl. Andrea Dovizioso vuole rilanciare le Ducati nel cicuito in cui nel 2018 ha vinto e nel 2019 ha chiuso 2° alle spalle di Marc Marquez.