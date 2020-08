Marquez out anche a Brno, Bradl al suo posto

Dopo l'infortunio a Jerez 1, l'operazione, il tentativo (mancato) di tornare subito in pista e una seconda operazione, Marc Marquez salterà anche il terzo Gran Premio del Mondiale di MotoGP, in programma a Brno in Repubblica Ceca. Stefan Bradl affiancherà Alex Marquez SECONDA OPERAZIONE AL BRACCIO PER MARQUEZ

La caduta a Jerez e l'operazione, la corsa per Jerez 2, il secondo intervento e la decisione, ora ufficiale, di saltare anche Brno. Marc Marquez non ci sarà dunque in Repubblica Ceca, col compagno Alex Marquez che verrà affiancato da Stefan Bradl. È un nuovo capitolo che si inserisce nella vicenda dell'infortunio dello spagnolo. Dal sollievo (nervo integro) del primo intervento dopo la caduta nel GP in Andalusia del 19 luglio, alla possibilità di ritornare addirittura in pista nel bis di Jerez della settimana dopo (il 26). Marquez lì ha corso le Libere, ma ha dovuto rinunciare alla gara. Capitolo ancora più recente - nella settimana che porta a Brno per il terzo GP stagionale della MotoGP - è stata invece la seconda operazione: a tredici giorni di distanza dalla prima MM è infatti tornato in sala operatoria per sostituire la placca in titanio che era stata usata per ridurre la frattura all’omero destro, e danneggiata dall’eccessivo stress accumulato. A quel punto l'assenza anche in Repubblica Ceca.