Brutto incidente per Sandro Cortese in Gara-1 della Superbike a Portimao. Il pilota tedesco, due volte campione del Mondo (Moto3 e Supersport), all'ultimo giro si è scontrato con l’argentino Tati Mercado al finendo contro il muro. Cortese è stato portato al centro medico del circuito, cosciente. Dopo un primo esame, è stato trasportalo in eliambulanza all’ospedale di Faro (a circa 60 Km dal circuito). Il pilota, come riferito dal suo team manager, lamenta dolori allo sterno e alla schiena, ma muove le braccia e ha sensibilità alle gambe.