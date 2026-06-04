Al Balaton Park è il giorno della conferenza piloti, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: parlano il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, insieme con Marc Marquez e Ai Ogura. Ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno rimpiazzati da Iker Lecuona e Cal Crutchlow. Venerdì si parte: prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15
in evidenza
Tutto pronto al Balaton per la conferenza piloti: ricordiamo che a parlare saranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Marc Marquez (Ducati) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
Nel 2025 è stato Marc Marquez a trionfare nella prima edizione del GP Ungheria al Balaton. In passato il Motomondiale aveva invece corso all'Hungaroring: nel 1990 vinse Doohan su Honda, nel 1992 Eddie Lawson su Cagiva.
MotoGP al Balaton Park per la seconda volta: un ripasso al circuito
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
Confermato invece Cal Crutchlow nel box Honda Lcr al posto dell'infortunato Johann Zarco, che non è ancora stato operato alla gamba infortunata al Montmelo'
Alex Marquez è ancora assente dopo l'operazione alla clavicola successiva al brutto incidente di Barcellona: questa volta (dopo Michele Pirro al Mugello) il team Gresini lo sostituirà con Iker Lecuona, pilota Ducati Aruba in Superbike al rientro in MotoGP dopo tre anni
Il commento di Guido Meda
La classifica piloti dopo il Mugello (e prima del Balaton Park)
MotoGP, la nuova CLASSIFICA dopo il GP del MugelloVai al contenuto
Biaggi esalta Bezzecchi: "Sta facendo gare eccezionali"
Si riparte a una settimana dalle emozioni del Mugello, col trionfo di Marco Bezzecchi su Aprilia
Parleranno Marco Bezzecchi (Aprilia factory), Marc Marquez (Ducati factory) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
Buongiorno dal Balaton Park, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) è in programma la conferenza piloti alla vigilia del GP Ungheria