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MotoGP, la conferenza LIVE del GP Ungheria (Balaton Park)

live MotoGp

Federico Parodi

Al Balaton Park è il giorno della conferenza piloti, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: parlano il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, insieme con Marc Marquez e Ai Ogura. Ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno rimpiazzati da Iker Lecuona e Cal Crutchlow. Venerdì si parte: prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15

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Tutto pronto al Balaton per la conferenza piloti: ricordiamo che a parlare saranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Marc Marquez (Ducati) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

Nel 2025 è stato Marc Marquez a trionfare nella prima edizione del GP Ungheria al Balaton. In passato il Motomondiale aveva invece corso all'Hungaroring: nel 1990 vinse Doohan su Honda, nel 1992 Eddie Lawson su Cagiva.

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Confermato invece Cal Crutchlow nel box Honda Lcr al posto dell'infortunato Johann Zarco, che non è ancora stato operato alla gamba infortunata al Montmelo'

Alex Marquez è ancora assente dopo l'operazione alla clavicola successiva al brutto incidente di Barcellona: questa volta (dopo Michele Pirro al Mugello) il team Gresini lo sostituirà con Iker Lecuona, pilota Ducati Aruba in Superbike al rientro in MotoGP dopo tre anni

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Buongiorno dal Balaton Park, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) è in programma la conferenza piloti alla vigilia del GP Ungheria

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