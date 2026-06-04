Al Balaton Park è il giorno della conferenza piloti, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: parlano il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, insieme con Marc Marquez e Ai Ogura. Ancora assenti Alex Marquez e Johann Zarco, che saranno rimpiazzati da Iker Lecuona e Cal Crutchlow. Venerdì si parte: prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15

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