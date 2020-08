Pol Espargaró è il più veloce nel warm up di Brno con 1:57.037. In ripresa Maverick Vinales, che chiude al 2° posto ad appena 25 millesimi di distanza. Terzo tempo per il leader del Mondiale, Fabio Quartararo (+0.037). Franco Morbidelli è il migliore degli italiani, 4° con un decimo di ritardo. Andrea Dovizioso chiude 10°, Valentino Rossi è 12° davanti a Danilo Petrucci. Il poleman Zarco è 15°. gara della MotoGP alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201)

