Fermin Aldeguer è stato operato a Barcellona dopo la frattura alla mano sinistra rimediata nel GP Thailandia di Moto2. Il futuro pilota Gresini salterà sicuramente il weekend di Sepang e proverà a rientrare per l'ultima gara di Valencia, al termine della quale (se sarà a posto fisicamente) potrà prendere confidenza con la Ducati per i test ufficiali MotoGP in vista del 2025. Al suo posto in Malesia ci sarà Alberto Surra, che quest'anno corre con la Boscoscuro del Team Ciatti nel JuniorGp Moto2

GUIDA AL RUSH FINALE